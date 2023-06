Mercato : Cette offre qui inquiète le PSG

Alexis Brunet

Le PSG va sans doute accélérer sur son mercato dans les prochains jours. Plusieurs cibles sont annoncées dans le viseur du club de la capitale. Pour le milieu de terrain, Paris est très intéressé par le joueur du Sporting Portugal, Manuel Ugarte. Mais Chelsea est aussi sur le coup pour l'Uruguayen. Les Blues ont d'ailleurs augmenté leur offre.

Le mercato ouvre officiellement ses portes dans une semaine en France. Le PSG pourra à partir de cette date annoncer les joueurs qui rejoindront la capitale pour renforcer le club la saison prochaine. Justement, plusieurs dossiers sont plutôt chauds en ce moment. Comme le10sport.com vous l'a révélé en exclusivité, Paris avance bien sur Marco Asensio. Le Madrilène en fin de contrat cet été, aurait déjà un pied chez le champion de France 2023.

Hernandez est espéré en défense

En plus de l'attaquant du Real Madrid, le PSG est sur un défenseur central. Luis Campos insiste pour faire venir Lucas Hernandez. Le champion du monde français est tenté par une aventure à Paris, mais il pourrait aussi prolonger. La piste semble encore plus crédible du fait que Sergio Ramos va quitter la capitale cet été, après deux saisons. Pour le milieu de terrain aussi le conseiller football s'active. La piste qui ressort le plus est celle menant à Manuel Ugarte.

Paris est menacé par Chelsea sur Ugarte