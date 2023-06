Zidane - OM : Une réponse tombe, le rêve est permis ?

Bernard Colas - Journaliste Passionné de sport, de cinéma et de télévision (à l’écran comme derrière) depuis son enfance, Bernard est journaliste pour le 10 Sport depuis 2018. Plus habile clavier en main que ballon au pied, il décide de couvrir principalement un sport adulé, critiqué et détesté à la fois (le football) et un sport qui n’en est pas un (le catch).

Alors qu’Igor Tudor a annoncé jeudi son départ de l’OM, Pablo Longoria est à la recherche d’un remplaçant, et les noms sont nombreux à circuler. Une fois n’est pas coutume, la folle rumeur Zidane persiste dans la cité phocéenne, où l’on rêve de voir l’enfant du pays s'engager en faveur du club. Interrogé sur le sujet en conférence de presse, le président marseillais n’a, curieusement, pas démenti.

Un an après Jorge Samapli, c’est au tour de son remplaçant Igor Tudor de plier bagage après un bref passage à l’OM. Pablo Longoria est à la tâche pour trouver l’homme idoine capable de briller et durer dans le temps, admettant ce lundi au cours d’une conférence de presse avoir entrepris des premiers « contacts » avec des candidats répondant au profil recherché : « On veut maintenir la culture de travail, la rigueur, l'exigence et la discipline. Ce n'est pas négociable. Il y a aussi le style de jeu, qui doit correspondre à ce qu'attend le club. Il faut le style colle avec Marseille. Ici, on doit faire du Vélodrome une force et pas une faiblesse. On doit jouer aussi pour plaire à notre public passionné. Il faut du jeu offensif, de la vitesse. »

« Zidane ? Une conversation avec un entraîneur doit rester privée »

Si les noms de Franck Haise, Paulo Fonseca, Marcelino ou encore Marcelo Gallardo circulent pour débarquer en Provence, d’autres pistes plus improbables sont également évoquées. Interrogé ce lundi sur une possible venue de Christophe Galtier, actuellement en poste au PSG, ou Zinedine Zidane, libre depuis son départ du Real Madrid en mai 2021, Pablo Longoria a botté en touche, sans pour autant écarter une telle possibilité. « Parler maintenant de profils individuels de coachs, ce serait un manque de respect , a répondu le boss de l’OM. Une conversation avec un entraîneur doit rester privée. Il y a des codes basiques dans le football, ça ne doit jamais sortir. »

Marseille rêve de l'enfant du pays