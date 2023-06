OM : Il claque la porte et se fait déjà recaler

Guillaume de Saint Sauveur - Journaliste Diplômé d’Ecole de Journalisme à Paris. Spécialisé football, et plus particulièrement sur le mercato. Fan du PSG et du Stade Français.

C’est désormais officiel, Igor Tudor a présenté sa démission et ne sera plus l’entraîneur de l’OM la saison prochaine. Le technicien croate aurait déjà un rêve en tête pour se relancer : atterrir à la Juventus Turin. Mais Massimiliano Allegri a refroidi les ardeurs de Tudor et ne semble pas prêt à libérer la place.

Marqué par le sprint final raté de l’OM pour la course à la deuxième place du championnat et les sifflets dont il a fait l’objet, Igor Tudor a donc décidé de ne pas continuer l’aventure phocéenne. L’entraîneur croate, qui avait été nommé l’été dernier par Pablo Longoria, a présente sa démission au président et quitte donc l’OM.

La Juventus en priorité

À en croire les dernières tendances, Igor Tudor aurait déjà la cote sur le marché, et la Juventus Turin en ferait d’ailleurs sa priorité en cas de limogeage de Massimiliano Allegri. D’ailleurs, l’ancien entraîneur de l’OM serait déjà emballé par cette idée, lui qui a déjà été joueur puis membre du staff à la Juve .

Allegri ne devrait pas bouger