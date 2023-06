Surprise, le PSG a une solution pour garder Mbappé !

Guillaume de Saint Sauveur - Journaliste Diplômé d’Ecole de Journalisme à Paris. Spécialisé football, et plus particulièrement sur le mercato. Fan du PSG et du Stade Français.

Annoncé dans les petits papiers du PSG pour venir épauler Julian Nagelsmann en tant qu’entraîneur-adjoint la saison prochaine, Thierry Henry présente l’avantage de bien connaître Kylian Mbappé. Et sa présence pourrait d’ailleurs être un argument de taille pour prolonger l’attaquant de l’équipe de France…

« Mon avenir ? L'année prochaine, je jouerai au Paris Saint-Germain, j'ai encore un contrat, je vais honorer mon contrat », confiait récemment Kylian Mbappé à l’occasion des Trophées UNFP, affirmant donc qu’il resterait au PSG la saison prochaine en dépit des nombreuses spéculations de la presse espagnole à son sujet.

Mbappé, un avenir incertain

Seulement voilà, son avenir à moyen terme suscite de nombreuses interrogations, puisque Mbappé n’a plus qu’une année de contrat au PSG et pourrait partir libre dans un an. D’autant que le Real Madrid, qui était passé proche de le recruter l’été dernier, est toujours sur le coup.

Thierry Henry en sauveur du PSG ?

Mais comme l’a expliqué L’EQUIPE, la possible arrivée de Thierry Henry en tant qu’entraîneur-adjoint du PSG cet été pourrait faire pencher la balance dans ce feuilleton Mbappé. L’ancien joueur d’Arsenal connaît très bien le numéro 7 parisien, qui apprécie beaucoup son aîné, ce qui pourrait donc l’inciter à prolonger avec le PSG. Affaire à suivre…