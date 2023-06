Galtier - PSG : Son remplaçant débarque à Paris

Thomas Bourseau

Et si Thierry Henry débarquait au PSG avec Julian Nagelsmann ? C’est la tendance de ces dernières heures dans le cadre de la succession de Christophe Galtier. D’ailleurs, l’Allemand devrait débarquer à Paris en ce début de semaine.

Christophe Galtier pourrait ne pas passer l’été à Paris. Luis Campos a confirmé les informations divulguées par le10sport.com. Pas de décision de se séparer de Christophe Galtier et encore moins de discussions avec un autre coach. Pour Canal+ , le conseiller football du PSG a tenu le discours suivant samedi soir. « On va faire un bilan final de tous les matchs, pas seulement concernant l'entraîneur mais pour tout l'effectif, les joueurs qui doivent rester, ceux qui doivent partir. On va avoir le bon timing pour le faire. On n'a pas pris de décision, ni sur le coach, ni sur les joueurs qui doivent partir en cette fin de saison ».

Un tandem Nagelsmann - Henry au PSG ?

Depuis quelques heures, le nom de Julian Nagelsmann revient avec insistance du côté du PSG pour prendre les rênes de l’effectif. Foot Mercato a fait un point sur ce dossier en évoquant un duo XXL avec Thierry Henry qui serait l’un de ses adjoints si jamais il signait en faveur du PSG.

Nagelsmann attendu à Paris cette semaine