C’est confirmé, le PSG tente un pari fou sur le mercato

Thomas Bourseau

Il semble possible que Christophe Galtier ne passe pas l’été au PSG au vu de la tournure des évènements. Pour le remplacer, le Paris Saint-Germain pourrait expérimenter avec un tandem Julian Nagelsmann - Thierry Henry. Une option très audacieuse et risquée. Explications.

Le PSG pourrait bien être susceptible de dénicher un nouvel entraîneur sur le marché. D’après les informations du Parisien , le sort de Christophe Galtier serait presque d’ores et déjà scellé. Des discussions auraient lieu en coulisse pour le remplacement du natif de Marseille dont le contrat de coach du PSG expirera en juin 2024.

Le PSG n’est pas d’accord pour Motta, Enrique validé ?

Le Parisien explique que le profil de Luis Enrique mettrait Luis Campos et Nasser Al-Khelaïfi d’accord sur la question de la succession de Christophe Galtier. Au contraire du dossier Thiago Motta, validé par le président du PSG, mais pas par le conseiller football du club de la capitale.

Henry contacté en personne !