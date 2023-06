Surprise, Thierry Henry arrive au PSG

Amadou Diawara

Malgré un contrat qui court jusqu'au 30 juin 2024, Christophe Galtier serait sur le point de quitter le PSG. En effet, le club de la capitale serait proche de trouver un accord avec son successeur, à savoir Julian Nagelsmann. L'ancien coach du Bayern devrait débarquer à Paris avec Thierry Henry, qui endossera le rôle d'adjoint.

Engagé jusqu'au 30 juin 2024 avec le PSG, Christophe Galtier ne devrait pas aller au bout de son contrat à Paris. Selon les informations de Foot Mercato , le club de la capitale préparerait la succession de son entraineur et aimerait s'offrir les services de Julian Nagelsmann. En plus de l'ancien coach du Bayern, le PSG voudrait recruter Thierry Henry, et ce, en tant que coach adjoint. Des indiscrétions confirmées par L'Equipe .

PSG : Réunion à Paris, coup de théâtre pour l’avenir de Messi https://t.co/9UjUOh7p2p pic.twitter.com/MCjYaNvsn2 — le10sport (@le10sport) June 4, 2023

Le PSG et Nagelsmann sont proches d'un accord

D'après L'Equipe , Julian Nagelsmann serait la priorité du PSG pour remplacer Christophe Galtier cet été. D'ailleurs, le club de la capitale aurait lancé les contacts avec le technicien allemand il y a plusieurs semaines. Et le travail du club parisien est en train de payer, puisque les deux parties seraient proches d'un accord. En cas de signature de Julian Nagelsmann au PSG, Thierry Henry devrait suivre et prendre le poste de coach adjoint.

Thierry Henry va suivre Nagelsmann au PSG

Comme le10sport.com vous l'a révélé en exclusivité, le PSG n'a pas encore annoncé sa décision à Christophe Galtier. La direction parisienne va rencontrer son entraineur la semaine prochaine pour sceller définitivement son avenir.