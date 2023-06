Transferts : Rendez-vous crucial au PSG, il balance

Bernard Colas - Journaliste Passionné de sport, de cinéma et de télévision (à l’écran comme derrière) depuis son enfance, Bernard est journaliste pour le 10 Sport depuis 2018. Plus habile clavier en main que ballon au pied, il décide de couvrir principalement un sport adulé, critiqué et détesté à la fois (le football) et un sport qui n’en est pas un (le catch).

Comme révélé en exclusivité par le10sport.com, une réunion décisive est à venir dans les prochains jours au PSG. Christophe Galtier sera au centre des débats, les dirigeants parisiens souhaitant s’assurer de sa motivation avant de trancher concernant une deuxième saison sur le banc de touche, son départ n’ayant pas été acté contrairement à certaines rumeurs sur le sujet.

Alors qu’il dispose encore d’une année de contrat avec le Paris Saint-Germain, Christophe Galtier peut encore espérer rester à sa place. Comme vous l’a révélé le10sport.com, le départ du technicien français n’a pas été acté, et aucun autre entraîneur n’a été approché. Une réunion se tiendra cette semaine entre les dirigeants du PSG et Christophe Galtier, une information confirmée ce samedi en marge de la réception de Clermont.

« On n'a pas pris de décision, ni sur le coach, ni sur les joueurs », annonce Campos

« On va faire un bilan final de tous les matchs, pas seulement concernant l'entraîneur mais pour tout l'effectif, les joueurs qui doivent rester, ceux qui doivent partir , a indiqué Luis Campos, le conseiller sportif du PSG, au micro de Canal+. On va avoir le bon timing pour le faire. On n'a pas pris de décision, ni sur le coach, ni sur les joueurs qui doivent partir en cette fin de saison ».

« Je sais que je vais avoir un rendez-vous « normal » avec ma direction », confirme Galtier

« Ce matin, en me réveillant très tôt, mon téléphone a beaucoup vibré. J’ai lu cette info , a pour sa part expliqué Christophe Galtier en conférence de presse, faisant référence aux rumeurs de départ dont il fait l’objet. Je n’ai pas eu d’échange avec mon président, mais j’en ai eu avec Luis Campos. On ne m’a rien dit, ni confirmé, ni infirmé quoi que ce soit sur mon avenir. Je sais que je vais avoir un rendez-vous « normal » avec ma direction pour faire le bilan de cette saison, ensuite on verra quelle direction va prendre ma direction sportive. »

« Je réserve mes analyses à ma direction, à mon président »