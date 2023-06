PSG : Son départ annoncé, Galtier interpelle le Qatar en direct

Bernard Colas - Journaliste Passionné de sport, de cinéma et de télévision (à l’écran comme derrière) depuis son enfance, Bernard est journaliste pour le 10 Sport depuis 2018. Plus habile clavier en main que ballon au pied, il décide de couvrir principalement un sport adulé, critiqué et détesté à la fois (le football) et un sport qui n’en est pas un (le catch).

Bien qu’il dispose encore d’une année de contrat, Christophe Galtier est annoncé partant par plusieurs médias. Cependant, le10sport.com vous a révélé qu’aucune décision n’avait été prise, avec une réunion décisive à venir dans la semaine. Une information confirmée par l’entraîneur du PSG, affichant son envie de poursuivre.

Qui s’assiéra sur le banc de touche du PSG la saison prochaine ? Malgré les rumeurs à son sujet, Christophe Galtier peut encore espérer retrouver le Parc des Princes comme vous l’a révélé le10sport.com. Contrairement à ce qui circule, le départ de l’entraîneur n’a pas été acté, et une réunion aura lieu cette semaine afin de permettre aux dirigeants du PSG de vérifier la motivation du principal concerné, prêt à repartir au combat.



« Il n’y a aucune raison pour que je ne sois pas motivé »

« Ce matin, j'ai allumé mon portable, j'ai vu qu'il vibrait beaucoup , a indiqué Christophe Galtier sur Canal+ Foot , dans des propos relayés par R MC. J'ai lu cette information (son départ, NDLR). J'ai échangé avec Luis Campos dans la journée. je crois qu'il est convenu qu'on se voit en début de semaine pour faire le bilan de cette saison. Après on verra quelles seront les décisions de la direction. Motivé pour continuer? Il n'y a aucune raison que je ne le sois pas. »

« On n'a pas pris de décision, ni sur le coach, ni sur les joueurs qui doivent partir »