Le successeur de Benzema est déjà connu, ça ne va pas plaire au PSG

Karim Benzema et le Real Madrid, c'est fini ! Le club madrilène a annoncé le départ de son attaquant à l'expiration de son contrat fin juin. Les Merengue travaillent déjà sur le recrutement de son remplaçant et cela risque de poser problème au PSG puisqu'il s'agit d'Harry Kane, un attaquant qui intéresse grandement le club de la capitale.

Après 14 ans passés au Real Madrid, Karim Benzema va quitter la capitale espagnole. Le Ballon d'Or pourrait signer en Arabie saoudite et y retrouver un certain Cristiano Ronaldo. Les Madrilènes préparent sa succession, le profil parfait a déjà été identifié et c'est une mauvaise nouvelle pour le PSG.

Le Real abandonne la piste Firmino

Le départ de Karim Benzema chamboule les plans du Real Madrid. Un temps annoncé du côté de la capitale espagnole, Roberto Firmino ne signera pas avec les Merengue . « Le Real Madrid a abandonné la piste Firmino », assure José Felix Diaz pour El Chiringuito . La raison est simple : le Real veut Harry Kane !

Priorité Kane pour le Real