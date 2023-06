Décision tonitruante de Benzema, Cristiano Ronaldo va halluciner

Alors que le flou régnait concernant son avenir depuis un petit moment, sa décision est désormais connue : Karim Benzema quittera le Real Madrid lors du prochain mercato estival. Sauf surprise, l’attaquant français devrait s’engager avec Al Ittihad, le club saoudien qui lui a fait une offre XXL avec un salaire annuel de 200M€. Le même qu’un certain Cristiano Ronaldo…

C’est désormais officiel, Karim Benzema quittera le Real Madrid cet été. La rumeur commençait à prendre de l’ampleur ces derniers jours, le club madrilène a officialisé le départ de son capitaine ce dimanche. Un coup de tonnerre puisque personne ne s’attendait vraiment à voir Karim Benzema quitter le Real Madrid.

Depuis un petit moment, l’Arabie saoudite insiste pour s’offrir le Ballon d’Or. Al Ittihad fait tout son possible pour convaincre Karim Benzema de venir, lui qui n’avait jamais semblé attiré par une destination exotique. C’était sans compter sur l’offre XXL du club saoudien…

