Galtier, Mbappé, Guendouzi... Toutes les infos mercato du 4 juin

Arthur Montagne - Journaliste Affamé de sport, il a grandi au son des moteurs de Formule 1 et des exploits de Ronaldinho. Aujourd’hui, diplomé d'un Master de journalisme de sport, il ne rate plus un Grand Prix de F1 ni un match du PSG, ses deux passions et spécialités

Alors que le mercato estival ouvrira ses portes dans quelques jours, les clubs se penchent plus que jamais sur leur recrutement estival. Le 10 Sport vous propose un résumé des dernières infos mercato.

Le PSG va passer à l'action pour Bernardo Silva

Comme révélé par le10sport.com , le PSG va transmettre une première offre de transfert pour Bernardo Silva. Une information confirmée par Foot Mercato . Le club de la capitale a bien l'intention d'accélérer dans les prochaines heures pour boucler ce transfert bien que rien ne devrait être concrétisé avant la finale de la Ligue des champions samedi prochain.



Pour plus d'informations, cliquez ici

Le Real Madrid veut revenir à la charge pour Mbappé... en 2024

A un an de la fin de son contrat, Kylian Mbappé devrait rester au PSG cet été. Néanmoins, tout reste possible en 2024, date à laquelle il pourrait se retrouver libre. Et selon les informations de MARCA , le Real Madrid, qui n'envisage pas un transfert cet été, pourrait revenir à la charge dans un an afin de remplacer Karim Benzema.



Pour plus d'informations, cliquez ici

Lucas Hernandez au PSG, ça brûle !

Annoncé dans le viseur du PSG depuis plusieurs semaines, le PSG va accélérer pour le transfert de Lucas Hernandez. Fabrizio Romano assure que les discussions vont s'accélérer la semaine prochaine. Et d'après MARCA , le transfert est même quasiment bouclé. Le champion du monde 2018 pourrait donc débarquer à Paris dans les prochains jours alors que son contrat s'achève en 2024 au Bayern Munich.



Pour plus d'informations, cliquez ici

Guendouzi relance son avenir à l'OM

Après la défaite à Ajaccio (0-1), Mattéo Guendouzi s'est prononcé sur son avenir à l'OM alors que son départ est régulièrement annoncé. « Si je vais être à l'OM la saison prochaine ? La question ne se pose pas pour l'instant, il y a une défaite à assumer, il y aura des discussions avec la direction du club. On verra comment les choses vont se passer, il y aura un nouveau coach qui va venir, il y a beaucoup de choses qui vont entrer en compte. En tout cas, je suis très heureux d'être à l'OM », assure-t-il au micro de Prime Video .



Pour plus d'informations, cliquez ici

PSG : La sortie énigmatique de Kylian Mbappé

Présent au micro de Canal+ samedi soir après la défaite contre Clermont, Kylian Mbappé a confirmé qu'il serait au PSG la saison prochaine, mais sa sortie sur le projet du club risque de faire parler. « J’attends quoi du PSG ? Rien, rien, rien. Moi, je suis là pour jouer. Comme je l’ai dit, j’ai encore un contrat, je viens pour jouer. Le club fait ce qu’il peut et moi je me contenterai juste de ce que le club fait. Le reste cela ne me regarde pas », confiait le numéro 7 du PSG.



Pour plus d'informations, cliquez ici

Galtier fait une nouvelle annonce sur avenir au PSG