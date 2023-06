Galtier - PSG : Thierry Henry impliqué dans un projet surréaliste !

Arnaud De Kanel

Le PSG a terminé sa saison samedi soir devant son public au Parc des Princes. La formation dirigée par Christophe Galtier s'est ratée puisqu'elle a été battue par le Clermont de Pascal Gastien. Copieusement sifflé, Galtier rencontrera sa direction prochainement et les noms fusent pour le remplacer. Mais voilà qu'un projet inattendu avec Thierry Henry pourrait voir le jour.

Les rumeurs vont bon train ces derniers temps concernant l'avenir de Christophe Galtier. Comme le10sport vous l'a révélé en exclusivité, un rendez-vous est prévu entre le coach et sa direction dans les prochains jours. Il l'a lui-même confirmé après la rencontre. « Un écho de la part du club ? Aucun. J’ai lu cette information donnée par le journal L’Equipe et j’ai échangé avec Luis Campos dans la journée et il a convenu qu’on se voit en début de semaine pour faire le bilan de cette saison et après, on verra quelles sont les décisions que nous prendrons avec la direction. (…) Je n’ai pas eu de discussions avec le président. (…) Il n’y a aucune raison que je ne le sois pas motivé pour continuer au PSG », a-t-il déclaré au micro de Canal+. De son côté, Luis Campos a affirmé qu'aucune décision n'avait été prise. « On va faire un bilan de tous les matches, pas seulement sur l'entraîneur mais aussi les joueurs, ceux qui doivent rester, ceux qui doivent partir… On va voir le bon timing pour le faire. On n'a pas pris de décisions, ni sur le coach ni sur les joueurs qui doivent partir », a avoué le Portugais. Mais un surprise pourrait voir lieu avec... Thierry Henry !

Nagelsmann pisté

D'après les informations de Foot Mercato , le PSG aimerait recruter Julian Nagelsmann, son bourreau en Ligue des champions cette saison. L'entraineur allemand est libre depuis son éviction du Bayern Munich. Le média indique que des premières discussions auraient eu lieu entre le jeune technicien et Doha. D'ailleurs, l'état-major parisien rêverait d'un grand grand nom.

Henry adjoint ?