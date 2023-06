Transferts : Un mercato de folie se prépare, une star est attendue au PSG

Bernard Colas - Journaliste Passionné de sport, de cinéma et de télévision (à l’écran comme derrière) depuis son enfance, Bernard est journaliste pour le 10 Sport depuis 2018. Plus habile clavier en main que ballon au pied, il décide de couvrir principalement un sport adulé, critiqué et détesté à la fois (le football) et un sport qui n’en est pas un (le catch).

Le PSG a déjà démarré fort son mercato. Alors que l’arrivée libre de Milan Skriniar est attendue, Luis Campos devrait en faire de même avec Marco Asensio et cherche à recruter Bernardo Silva. Mais le conseiller sportif parisien ne compte pas s’arrêter là, souhaitant notamment mettre la main sur une pointure en attaque.

Clap de fin pour le PSG. Face à Clermont, les hommes de Christophe Galtier ont disputé le dernier match d’une saison éprouvante, marquée par les désillusions sportives et les polémiques. Désormais, Luis Campos peut pleinement se concentrer sur un mercato qui s’annonce agité, tant les chantiers sont nombreux.

Le PSG avance dans plusieurs dossiers

Alors que Milan Skriniar va débarquer en tant qu’agent libre cet été, le PSG est proche d’en faire de même avec Marco Asensio, arrivant à la fin de son engagement avec le Real Madrid. L’international espagnol devrait signer pour quatre ans comme vous l’a révélé le10sport.com. Bernardo Silva apparaît comme une autre priorité de Luis Campos, qui devrait lancer l’assaut dans les prochains jours, une fois la finale de la Ligue des champions passée.

EXCLU @le10sport : Le PSG va transmettre une première offre de transfert pour Bernardo Silva Paris attend la Ligue des Champions pour dégainer, Manchester City ne veut pas discuter avant.De son côté, le joueur veut venir à Paris ! — Alexis BERNARD (@AlexisBernard10) June 3, 2023

Du renfort attendu en attaque