C’est confirmé, le PSG prépare un transfert pour Mbappé

Jules Kutos-Bertin - Journaliste Tout petit, je m’étais promis d’avoir un métier en accord avec le football. Très vite, j’ai pris conscience que mes pieds ne suffiraient pas pour m’emmener là où je le voulais alors le journalisme est devenu une évidence.

Après une saison aussi difficile, le PSG a beaucoup de choses à changer. Luis Campos travaille déjà sur le mercato estival et Bernardo Silva fait partie des pistes comme l’a révélé le10sport.com en exclusivité. La première offre parisienne est imminente, elle devrait arriver après la finale de la Ligue des Champions que va jouer Manchester City.

Le PSG a lancé les hostilités pour son mercato estival. Alors que cette triste saison vient de se terminer, le club de la capitale planche déjà sur son recrutement afin de ne pas revivre un exercice aussi difficile l’an prochain. Cela commence par des renforts sur le plan offensif. Comme l’a révélé en exclusivité le10sport.com, le PSG s’intéresse à Bernardo Silva. Une première offre va bientôt être transmise par les dirigeants parisiens.

Le PSG dégainera après la finale

Une information confirmée par Sports Zone ! Bernardo Silva veut venir au PSG, ce qu’assure également le média français. L’international portugais a donné son accord à Paris mais il veut rester focalisé sur la fin de saison de Manchester City et la finale de la Ligue des Champions qui approche. Selon nos informations, la première offre devrait tomber à cet instant puisque Manchester City n’entend pas discuter avant.

EXCLU @le10sport : Le PSG va transmettre une première offre de transfert pour Bernardo Silva Paris attend la Ligue des Champions pour dégainer, Manchester City ne veut pas discuter avant.De son côté, le joueur veut venir à Paris ! — Alexis BERNARD (@AlexisBernard10) June 3, 2023

Bernardo Silva veut partir