Messi - PSG : Un coup historique est tenté, c’est la douche froide

C’est la fin entre le PSG et Lionel Messi. Le mariage des deux, plus forcé que désiré, est arrivé à son terme ce samedi, avec une ultime apparition sur la pelouse du Parc des Princes face à Clermont (2-3), sous les sifflets. L’histoire pouvait être belle, mais c’est aujourd’hui la frustration qui domine au moment de revenir sur l’aventure parisienne de La Pulga, marquée par des contre-performances sportives, une nonchalance flagrante et une incompréhension grandissante avec les supporters.

Présenté dans une ambiance électrique un soir de 14 août au Parc des Princes, Lionel Messi a quitté l’enceinte parisienne sous les sifflets deux ans plus tard, lui qui disputait son dernier match avec le PSG ce samedi contre Clermont (2-3) quelques heures après l’officialisation de son départ. Une partie de l’enceinte parisienne a hué le septuple Ballon d’Or à l’annonce de son nom lors des célébrations du onzième titre de champion, preuve du désamour et du malaise qui s’est amplifié entre Messi et le public du Parc au fil des mois.

PSG - Messi : un mariage forcé

Un mariage de raison sans amour, voilà comment pourrait être résumée l’aventure de Lionel Messi dans la capitale, lui qui fut forcé de quitter le FC Barcelone à l’été 2021 à cause des problèmes financiers rencontrés par la formation catalane. Une aubaine pour le PSG, bouclant en quelques heures l’une des opérations les plus marquantes de l’histoire. L’attaquant qui vient de fêter ses 34 ans s’en sort également très bien, restant en Europe à un peu plus d’un an de la Coupe du monde, en disposant d’un juteux salaire de 30M€. Messi retrouve alors le sourire face à l’accueil triomphal qui lui est réservé au Bourget puis au Parc des Princes, quelques jours après avoir fondu en larmes lors de ses adieux avec le Barça, au point de l’étonner comme il l’aurait confié à ses proches d’après L’Équipe . Une lune de miel qui n’aura pas duré longtemps.

Malchance, adaptation difficile et contre-performances, la première année ratée de La Pulga

Car l’international argentin vit des premiers mois compliqués dans la capitale, très loin du rendement attendu à son arrivée. Au cours de sa première année sous le maillot rouge et bleu, Lionel Messi inscrit 11 réalisations et 15 passes décisives en 34 apparitions. En Ligue 1, il n’inscrit que 6 buts, dont 3 marqués sur le dernier mois de la saison, faisant preuve d’une incroyable malchance en portant à onze son total de poteaux et de barres transversales dans le Championnat. Le bilan n’est pas mieux en Ligue des champions, et ce même s’il trouve à cinq reprises le chemin des filets avec notamment une frappe en pleine lucarne contre Manchester City. Recruté pour aider le PSG à atteindre le Graal européen, Lionel Messi rate son penalty face au Real Madrid en huitième de finale aller de Ligue des champions, avant de se montrer inoffensif au retour.



De quoi créer un premier malaise entre Lionel Messi et des supporters parisiens qui perdent patience à l'idée d’assister aux prouesses qui ont tant régalé les spectateurs catalans. En mars 2022, l’Argentin est copieusement sifflé par le Parc des Princes face à Bordeaux, une fracture qui ne se consolidera pas. Messi se met alors à bouder et ne saluera plus les supporters, ne pardonnant pas au numéro 30.

Messi vit un enfer, le PSG hallucine https://t.co/mPwuwMJcBP pic.twitter.com/RNcVGvvR0j — le10sport (@le10sport) June 4, 2023

Des statistiques et un Mondial en trompe-l’œil

Dans une saison unique, avec l’organisation de la Coupe du monde en plein hiver, Lionel Messi est attendu au tournant et répond présent dès le mois d’août, en ouvrant son compteur buts contre Nantes lors du Trophée des Champions. « C'est différent de l'an dernier , reconnaît La Pulga en septembre 2022. L'année dernière, j'ai traversé une mauvaise période. Je ne me suis jamais trouvé. Là, c'est différent. Je suis revenu avec un autre état d'esprit, en étant plus à l'aise au club, avec le vestiaire, le jeu, les coéquipiers. La vérité, c'est que je me sens très bien et que je profite à nouveau. » Avant le début du Mondial, Messi totalise déjà 7 buts et 11 passes décisives en 13 journées de Ligue 1, et l’idée d’une prolongation fait son chemin, bien que le joueur de 35 ans souhaite se focaliser sur la compétition avant de se soucier de sa situation personnelle.



Sacré quelques semaines plus tard en étant le grand artisan du troisième sacre de l’ Albiceleste , Lionel Messi revient à Paris en tant que champion du monde, mais en ayant perdu sa réussite et son implication de la première partie de saison. À l’instar d’autres joueurs, le numéro 30 ne semble plus concerné et participe sans briller à l’élimination du club en huitième de finale de Ligue des champions contre le Bayern Munich. Messi n’est pas plus en réussite au Vélodrome lors du revers contre l’OM en Coupe de France. S’en est trop, et la rupture est totale avec les supporters du PSG qui insultent le septuple Ballon d’Or devant le siège du club. Les statistiques sont pourtant présentes, avec 16 buts et autant d’offrandes en Ligue 1, faisant de lui le meilleur passeur de la saison dans l’Hexagone. Globalement épargné par les pépins physiques et enchaînant les matches malgré son âge, Lionel Messi clôture son aventure parisienne avec 75 apparitions, pour 32 buts, 35 passes et quelques polémiques à son actif.

Escapade en Arabie saoudite et départ prématuré de l’entraînement, les polémiques se sont enchaînées