PSG : Attendu au tournant, Mbappé va devoir se bouger pour son transfert

Benjamin Labrousse

Toujours pisté de prêt par le Real Madrid, Kylian Mbappé a récemment réaffirmé sa présence au PSG pour la saison prochaine. Mais dans ce dossier, tout pourrait basculer durant l’été 2024, date à laquelle le prodige parisien pourrait se retrouver libre. Mbappé est averti, il devra faire un pas vers le club madrilène pour enfin valider son transfert en terres espagnoles.

Sacré champion de France pour la 11ème fois de son histoire cette saison, le PSG a pu compter sur un Kylian Mbappé encore une fois à la hauteur des attentes. Meilleur buteur de Ligue 1 avec 29 réalisations, le natif de Bondy aura permis de nombreuses fois au club parisien de se sortir de situations périlleuses. Et alors que son rôle est désormais essentiel au cœur du projet sportif, son avenir à Paris se retrouve une nouvelle fois menacé par le Real Madrid.

Transferts : Rendez-vous crucial au PSG, il balance https://t.co/zF3DRrj1rP pic.twitter.com/Zczbe0O6CP — le10sport (@le10sport) June 4, 2023

Mbappé a déçu le Real Madrid, qui souhaite toujours le signer en 2024

Car en prolongeant l’été dernier au PSG alors que le Real lui tendait les bras, Kylian Mbappé a déçu plus d’un supporter madrilène. Pourtant ces derniers jours, le média ibérique Relevo confirmait la volonté du président Florentino Perez de recruter l’attaquant de 24 ans à l’été 2024. Mbappé pourrait se retrouver libre à cette date, si ce dernier décidait de ne pas activer son option de prolongation de contrat, ce qui serait la tendance actuelle à en croire l’Équipe .

Le Real Madrid attend du sérieux de la part de Mbappé concernant son transfert