Une star attend le PSG, gros transfert en vue

Comme annoncé par le10sport.com, le PSG souhaite attirer dans ses rangs Bernardo Silva, l’une des grandes priorités de l’été aux yeux de Luis Campos. Le club de la capitale va bientôt passer à l’action pour attirer l’international portugais, disposé à rejoindre Kylian Mbappé du côté du Parc des Princes.

Luis Campos a la pression après un premier mercato estival décevant à la tête du PSG. Comme vous l’a révélé le10sport.com, l’une des priorités du conseiller sportif portugais se nomme Bernardo Silva, en pleine forme du côté de Manchester City. Après l’avoir attiré à l’AS Monaco, Campos veut en faire de même au PSG, un dossier vu d’un très bon œil par Kylian Mbappé.

Une offre va tomber

Ainsi, nous vous révélions samedi que le PSG se préparait à passer à l’action. Alors que Manchester City et Bernardo Silva disputeront la finale de la Ligue des champions samedi prochain contre l’Inter, Luis Campos prévoit de formuler une offre après cette date, une information confirmée par Foot Mercato.

EXCLU @le10sport : Le PSG va transmettre une première offre de transfert pour Bernardo Silva Paris attend la Ligue des Champions pour dégainer, Manchester City ne veut pas discuter avant.De son côté, le joueur veut venir à Paris ! — Alexis BERNARD (@AlexisBernard10) June 3, 2023

Bernardo Silva prêt à rejoindre le PSG