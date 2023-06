Mercato : L'OM a prévu un transfert surprise

Jules Kutos-Bertin - Journaliste Tout petit, je m’étais promis d’avoir un métier en accord avec le football. Très vite, j’ai pris conscience que mes pieds ne suffiraient pas pour m’emmener là où je le voulais alors le journalisme est devenu une évidence.

L’OM risque d’être confronté à un nouveau chantier cet été. Pablo Longoria va vouloir vendre et il devra en plus gérer les retours de prêt, notamment celui de Pol Lirola. Non conservé par Elche, le latéral droit espagnol va revenir à Marseille, la direction de l’OM cherchera à s’en séparer directement.

Les supporters de l’OM se souviennent forcément de l’été 2021. Pablo Longoria avait réalisé un gros mercato pour offrir à Jorge Sampaoli une équipe taillée pour jouer le podium. Parmi les recrues, on retrouvait Pol Lirola, prêté six mois à l’OM et acheté définitivement par le club olympien lors du mercato.

La descente aux enfers de Lirola

Après son prêt plus que convaincant, l’OM n’avait guère de doute quant à son niveau. Trimballé un peu partout par Jorge Sampaoli, Pol Lirola aura eu sa chance mais il n’a jamais su la saisir. Prêté à Elche l’été dernier, le latéral droit espagnol, qui ne joue quasiment pas, va déjà se retrouver au cœur d’un nouveau feuilleton.

L’OM veut déjà le vendre