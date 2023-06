Un ancien du PSG pour sauver l’OM, il en rêve

Arthur Montagne - Journaliste Affamé de sport, il a grandi au son des moteurs de Formule 1 et des exploits de Ronaldinho. Aujourd’hui, diplomé d'un Master de journalisme de sport, il ne rate plus un Grand Prix de F1 ni un match du PSG, ses deux passions et spécialités

Avec le départ d’Igor Tudor, Pablo Longoria est dans l’obligation de trouver un nouvel entraîneur. Dans cette optique, plusieurs noms circulent pour le remplacer à l’image de Marcelo Gallardo. Un profil qui semble plaire à l’OM et qui est validé par Benjamin Coumes. Le journaliste voit l’ancien joueur du PSG comme l’entraîneur idéal pour le club phocéen.

Igor Tudor n'est officiellement plus l'entraîneur de l'OM. Le Croate a disputé son dernier match sur le banc marseillais, ce qui pousse Pablo Longoria à s'activer pour trouver son remplaçant. Dans cette optique, le nom de Marcelo Gallardo circule avec insistance. Un profil qui plait au journaliste Benjamin Coumes.

Gallardo à l'OM, c'est validé

« Gallardo est libre, ça me plairait. Il a une vraie expérience, il a gagné beaucoup de titres en Argentine. De ce que j’ai cru comprendre, on se rapprochait un peu de Sampaoli mais en moins fou. L’offensive mais avec une défense bien structurée », lance-t-il pour Football Club de Marseille , avant de poursuivre.

«J’aimerais bien que Longoria choisisse un entraîneur beaucoup plus stable »