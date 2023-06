Mercato : Le RC Lens a humilié l’OM, la terrible annonce

Arthur Montagne - Journaliste Affamé de sport, il a grandi au son des moteurs de Formule 1 et des exploits de Ronaldinho. Aujourd’hui, diplomé d'un Master de journalisme de sport, il ne rate plus un Grand Prix de F1 ni un match du PSG, ses deux passions et spécialités

Deuxième derrière le PSG, le RC Lens a finalement réussi à devancer l’OM dans la course à la qualification directe pour la Ligue des champions. Et selon Nicolas Filhol, le mercato d’hiver a notamment eu un impact important sur la fin de la saison entre les deux clubs.

Cet hiver, le mercato a été particulièrement actif en Ligue 1. En course pour la deuxième place, voire mieux, l'OM et le RC Lens ont notamment bougé. Le club phocéen a recruté Ruslan Malinovskyi, Azzedine Ounahi et Vitinha, tandis que les Sang-et-Or ont attiré Adrien Thomasson et Angelo Fulgini. Et clairement, le recrutement lensois a fait la différence comme le souligne Nicolas Filhol.

«Beaucoup de joueurs irréguliers»

« Ce qui peut résumer un peu la saison des joueurs sous Tudor, c’est qu’il y a eu beaucoup d’irrégularités. Un joueur comme Balerdi a énormément joué, il a eu des moments bien et des moments de moins bien. Le problème c’est que lui quand il est moins bien, ça se voit beaucoup. Un Veretout, ton plus gros salaire de l’effectif a été très en dedans au départ puis il a décollé et été un homme fort du meilleur moment de la saison en janvier/février. Il termine la saison un peu en ronronnant… Beaucoup de joueurs irréguliers. T’as des joueurs qui sortent du lot comme Mbemba, Rongier ou Sanchez. Les latéraux, on en parle même pas. Clauss et Tavares, c’étaient les meilleurs latéraux du monde sur dix matchs puis ça a été très difficile », explique le journaliste pour Football Club de Marseille avant de pointer du doigt les échecs sur le mercato d’hiver.

«Lens, ils nous ont aussi battu sur le mercato !»