Le PSG a déjà sa réponse pour Thierry Henry

Guillaume de Saint Sauveur - Journaliste Diplômé d’Ecole de Journalisme à Paris. Spécialisé football, et plus particulièrement sur le mercato. Fan du PSG et du Stade Français.

Pressenti pour débarquer au PSG cet été au poste d’entraîneur-adjoint de Julian Nagelsmann, Thierry Henry aurait déjà indiqué en coulisses qu’il était motivé par cette perspective. D’ailleurs, ces derniers mois, l’ancien buteur d’Arsenal et de l’équipe de France affichait déjà son envie de retrouver un projet.

Ça bouge en coulisses au PSG ! À en croire les dernières tendances, Christophe Galtier serait déjà condamné, et le Qatar a validé une nouvelle piste pour le remplacer au poste d’entraineur : Julian Nagelsmann, libre depuis son renvoi du Bayern Munich en mars dernier. Mais l’Allemand ne débarquerait pas seul au PSG, puisqu’il voudrait Thierry Henry en tant que premier adjoint pour faciliter la communication et le rapport avec le vestiaire parisien.

Henry est ok pour le PSG

Comme l’a révélé Foot Mercato, Julian Nagelsmann aurait déjà contacté Thierry Henry à cet effet afin de lui présenter son projet pour le PSG. Et le champion du monde 98, actuellement consultant sur Amazon Prime , serait prêt à relever le défi parisien aux côtés du technicien allemand. Pour rappel, par le passé, Henry avait été entraîneur principal de l’AS Monaco et de l’Impact Montréal, mais également adjoint de Roberto Martinez en sélection de Belgique.

« J’aimerais un nouveau projet »