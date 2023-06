Nagelsmann, Thierry Henry, PSG… Toutes les infos mercato du 5 juin

La rédaction

Alors que le mercato estival ouvrira ses portes dans quelques jours, les clubs se penchent plus que jamais sur leur recrutement estival. Le 10 Sport vous propose un résumé des dernières infos mercato.

PSG : Nagelsmann réclame Thierry Henry pour son projet

À en croire les dernières tendances, Julian Nagelsmann serait finalement l'heureux élu pour le poste d'entraîneur du PSG ! L'EQUIPE confirme dans ses colonnes du jour que le choix prioritaire du Qatar se porte donc vers le technicien allemand, libre depuis son départ du Bayern Munich en mars dernier. Et le quotidien sportif indique que Nagelsmann réclamerait la venue de Thierry Henry pour l'épauler en tant qu'adjoint au PSG. L'Allemand serait le leader tactique tandis que de son côté, l'ancienne gloire de l'équipe de France et d'Arsenal devrait s'occuper de la gestion humaine du vestiaire et faciliter la communication niveau langage.



Pour plus d'informations, cliquez ici

PSG : L’avenir de Mbappé relancé par Thierry Henry ?

Cette potentielle nomination de Thierry Henry en tant qu'entraîneur-adjoint du PSG pourrait être perçue d'un très bon oeil de la part de Kylian Mbappé selon L'EQUIPE . L'attaquant français apprécie énormément son aîné avec qui il partage une trajectoire assez similaire (formé à l'AS Monaco, sacré champion du Monde très jeune avec les Bleus). D'ailleurs, le quotidien sportif explique que la présence de Thierry Henry pourrait optimiser les chances du PSG de pouvoir prolonger Kylian Mbappé, qui n'a plus qu'une année de contrat.



Pour plus d'informations, cliquez ici

Nagelsmann au cœur d’un conflit Campos-PSG ?

Si l'option Julian Nagelsmann semble avoir été validée par les hautes instances du PSG depuis Doha, au Qatar, ce n'est clairement pas le cas de Luis Campos. Selon L'EQUIPE , le conseiller sportif du club de la capitale souhaite avant tout conserver Christophe Galtier dont il est très proche, et il y aurait déjà de sérieux doutes en interne quant à la capacité de Lbuis Campos à travailler avec Julian Nagelsmann, dont l'aspect relationnel à poser problème au Bayern Munich.



Pour plus d'informations, cliquez ici

Le PSG a un accord avec Ugarte

Après avoir bouclé les arrivées de Milan Skriniar et Marco Asensio, le PSG fonce désormais sur Manuel Ugarte, envisageant de payer les 60M€ de sa clause libératoire ! Selon les révélations exclusives du 10sport.com , le club de la capitale est en pole position dans ce dossier, et le quotidien portugais Record confirme la tendance ce lundi. Le PSG aurait doublé son offre de contrat pour le milieu de terrain portugais de 22 ans, passant de 5M€ par an à 10M€ annuel. Fabrizio Romano confirme que cela a convaincu Manuel Ugarte. Chelsea ne serait donc plus une menace dans ce dossier.



Pour plus d'informations, cliquez ici

Cristiano Ronaldo bientôt en MLS ?

Recruté par le club saoudien d'Al-Nassr l'hiver dernier, Cristiano Ronaldo pourrait déjà changer d'air ! Selon les révélations de TV Azteca , la franchise du Los Angeles FC en MLS envisagerait sérieusement de recruter CR7 pour pallier le départ de son attaquant star, Carlos Vela.



Pour plus d'informations, cliquez ici

Luis Suarez quitte l’OM pour 8M€

L'hiver dernier, l'OM avait prêté Luis Suarez à Almeria, fixant au passage une option d'achat qui devenait obligatoire si le club espagnol assurait son maintien en Liga. Et c'est désormais chose faite, ce qui va donc permettre à la direction de l'OM de récupérer 8M€ avec la vente du buteur colombien.



Pour plus d'informations, cliquez ici