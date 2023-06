Tudor a claqué la porte, le boss de l’OM annonce la couleur

Thomas Bourseau

Igor Tudor a quitté ses fonctions à l’OM et laissé un vide sur le banc de touche. Plusieurs pistes semblent être activées par Pablo Longoria et sa direction en coulisse. D’ailleurs, le président de l’OM a confirmé avoir noué quelques contacts avec des entraîneurs intéressés.

La collaboration entre l’OM et Igor Tudor n’aura duré qu’une seule saison. Bien que le Croate avait encore un an restant sur son contrat, Tudor s’en est allé la semaine dernière et oblige une nouvelle fois Pablo Longoria à trouver un coach pour prendre les rênes de l’effectif. Le président de l’OM semblerait avoir plusieurs noms tête.

«Pour le prochain coach, il y a des contacts, oui»

Marcelo Gallardo, Vincenzo Italiano ou encore Marcelino sont annoncés comme potentiels successeurs d’Igor Tudor à l’OM. Mais qui pourra bien être l’heureux élu ? Invité à s’exprimer sur la question en conférence de presse ce lundi, Pablo Longoria a reconnu des contacts actuels pour résoudre le problème. « Pour le prochain coach, il y a des contacts, oui. Ce qui est important, c'est le profil et de bien connaître cet entraîneur ».

«Il faut connaître le profil et qu'il accepte les trois niveaux de hiérarchie de l'institution»