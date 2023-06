L’OM se fait recaler par le RC Lens

Arnaud De Kanel

Il y aura encore du mouvement à l'OM cet été. Pris de court par la démission d'Igor Tudor, Pablo Longoria doit lui trouver un remplaçant le vite possible. Marcelo Gallardo, Marcelino mais aussi Franck Haise sont des noms qui ressortent pour succéder au Croate. Or, le coach du RC Lens aimerait poursuivre son aventure dans le Nord de la France.

L'OM a accepté la démission d'Igor Tudor et l'a officialisé jeudi en conférence de presse. Le Croate, qui avait remplacé Jorge Sampaoli l'été dernier, ne sera donc resté qu'une saison dans le club phocéen. Forcément, Pablo Longoria est déçu, lui qui avait fait de Tudor son premier choix suite à l'annonce du départ de Sampaoli. Une deuxième démission en deux ans donc côté OM qui se cherche un nouvel entraineur.

Franck Haise à l'OM ?

Pour remplacer Igor Tudor, l'OM aimerait recruter Franck Haise d'après les informations de L'Equipe . Le coach du RC Lens a été élu meilleur entraineur de la saison et forcément, il sera très dur à déloger. La direction lensoise veut le garder et Haise se sent bien dans le club artésien. En conférence de presse la semaine passée, il a confirmé son envie de poursuivre l'aventure.

Haise veut rester à Lens