Séisme à l’OM, c’est le feu en coulisses

Arnaud De Kanel

Arrivé l'été dernier pour pallier au départ de Jorge Sampaoli, Igor Tudor a démissionné de son poste d'entraineur de l'OM. L'aventure du Croate est déjà terminée et cette décision inattendue oblige Pablo Longoria et ses équipes à se démener pour lui trouver un successeur. Plusieurs pistes sont explorées.

Jeudi, l'OM a officialisé le départ d'Igor Tudor. « On a accepté et respecté le souhait de notre coach de ne pas continuer l'aventure avec nous la saison prochaine. Je veux remercier Igor pour le bon travail qu'il a fait avec beaucoup de respect des deux côtés, beaucoup de discussions. On a analysé la saison et la suite, il a pris sa décision, on la respecte », a déclaré Pablo Longoria en conférence de presse. L'ancien défenseur de la Juventus a tenu à remercier l'OM pour la saison qu'il a vécu. « Je tiens à remercier le président pour ses mots. Ca a été un honneur pour moi de travailler cette saison au sein du club, de faire partie de cette famille, de rencontrer ses supporters et cette ville avec une énergie si particulière. J'ai pris la décision, de partir pour des raisons privées et professionnelles. Je n'ai pas d'accord avec un autre club. J'ai beaucoup appris. J'ai laissé le club dans un meilleur état qu'à mon arrivée », confiait Igor Tudor. Maintenant, l'OM s'active pour lui trouver un remplaçant.

«On doit travailler lors des prochains jours»

Ce jour-là, Javier Ribalta avait affirmé que l'OM ne s'était pas penché sur la question du remplaçant d'Igor Tudor. « On doit travailler lors des prochains jours », avait lâché l'Espagnol. Et il n'avait pas menti puisque les pistes se multiplient.

Huit profils à l'étude