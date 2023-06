Un ancien du PSG va sauver une star de l'OM, c'est annoncé !

Arthur Montagne - Journaliste Affamé de sport, il a grandi au son des moteurs de Formule 1 et des exploits de Ronaldinho. Aujourd’hui, diplomé d'un Master de journalisme de sport, il ne rate plus un Grand Prix de F1 ni un match du PSG, ses deux passions et spécialités

Samedi soir, Igor Tudor a dirigé son dernier match sur le banc de l'OM qui s'est incliné à Ajaccio (0-1). Pablo Longoria travaille sur sa succession et le nom de Marcelo Gallardo revient notamment avec insistance. Djibril Cissé valide cette option et pense même que cela pourrait permettre à Dimitri Payet de se relancer pour sa dernière année de contrat à Marseille.

C'est désormais officiel, Igor Tudor ne sera plus l'entraîneur de l'OM la saison prochaine. Par conséquent, Pablo Longoria doit rapidement s'activer afin de trouver un nouveau coach afin de préparer la saison prochaine le plus rapidement possible.

«Lamentable», l’OM enrage contre son entraîneur https://t.co/2tYSmIw0Ou pic.twitter.com/XePGtpW6Hd — le10sport (@le10sport) June 4, 2023

Gallardo proposé à l'OM ?

Et depuis quelques heures, un nom revient avec insistance, à savoir celui de Marcelo Gallardo qui aurait été proposé à l'OM. L'ancien joueur du PSG est libre depuis la fin de son contrat avec River Plate et pourrait découvrir un premier banc européen à Marseille. Djibril Cissé valide en tout cas cette piste et pense même que cal pourrait relancer Dimitri Payet.

«Gallardo a besoin d’un numéro 10 et Payet peut tenir ce rôle»