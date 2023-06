L'OM a fait une offre à une star !

Arthur Montagne - Journaliste Affamé de sport, il a grandi au son des moteurs de Formule 1 et des exploits de Ronaldinho. Aujourd’hui, diplomé d'un Master de journalisme de sport, il ne rate plus un Grand Prix de F1 ni un match du PSG, ses deux passions et spécialités

Cet été, l'OM compte bien frapper fort sur le mercato. Mais avant de boucler l'arrivée de différents joueurs, Pablo Longoria espère régler le cas d'Alexis Sanchez. Présent en conférence de presse, le président marseillais a confirmé avoir transmis une offre au Chilien pour le conserver alors que son contrat prend fin.

Encore une fois, l'Olympique de Marseille s'apprête à vivre un mercato très agité. Il faudra notamment trouver un nouvel entraîneur pour remplacer Igor Tudor. Mais ce n'est pas tout puisque l'effectif va également grandement évolué. Néanmoins, avant de s'activer sur le mercato, l'OM devra gérer le cas de certains cas au sein de son vestiaire, à l'image de celui d'Alexis Sanchez. L'attaquant chilien a réalisé une très belle saison mais son contrat prend fin le 30 juin. Pablo Longoria espère donc convaincre l'ancien attaquant d'Arsenal de rester à Marseille.

Longoria sort du silence pour Sanchez

« Alexis Sanchez ? Sa saison est positive, c'est un leader exemplaire. Son niveau d'exemplarité nous pousse à vouloir continuer avec lui. On l'a dit à son agent, notre intention est de continuer avec Alexis, mais l'économie c'est autre chose. Quand on voit l'Arabie Saoudite ces derniers jours... », explique le président de l'OM en conférence de presse, avant de confirmer une offre pour Alexis Sanchez.

«On lui a proposé un meilleur salaire que ce qu'il avait cette saison»