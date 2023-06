Coup dur pour l’OM, un accord pour ce transfert est annoncé

Arnaud De Kanel

L'OM n'a plus de coach ! Jeudi, Igor Tudor a annoncé qu'il démissionnait moins d'un an après son arrivée. Pablo Longoria oeuvre en coulisses pour trouver son remplaçant et il avait noté le nom d'Ange Postecoglou. Mais l'Australien a trouvé un accord avec un club de Premier League.

Une fois n'est pas coutume, l'entraineur de l'OM a claqué la porte. Igor Tudor n'est plus le coach du club phocéen qui doit désormais lui trouver un successeur dans les temps. Au total, huit noms sont sortis dans la presse avec notamment Franck Haise, Marcelo Gallardo mais aussi Ange Postecoglou. Sauf surprise, le coach du Celtic Glasgow devrait rallier un cador de Premier League.

Postecoglou pour remplacer Tudor ?

Les premiers noms pour remplacer Igor Tudor sont sortis ces derniers jours dans la presse. Selon Foot Mercato , l'OM en pincerait pour Ange Postecoglou, mais il se trouve que l'Australien est très courtisé.

Accord trouvé avec Tottenham

Tout comme l'OM, Tottenham cherche un nouvel entraineur. Et selon Fabrizio Romano, les Spurs auraient trouvé un accord verbal avec Ange Postecoglou. Le manager australien pourrait signer un contrat de deux ans plus une année en option. Désormais, les deux parties doivent s'entendre avec le Celtic pour soit résilier le contrat, soit payer une indemnité. L'OM peut donc oublier cette piste.