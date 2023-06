Arthur Montagne - Journaliste Affamé de sport, il a grandi au son des moteurs de Formule 1 et des exploits de Ronaldinho. Aujourd’hui, diplomé d'un Master de journalisme de sport, il ne rate plus un Grand Prix de F1 ni un match du PSG, ses deux passions et spécialités

La saison est désormais terminée pour le PSG qui se concentre sur le prochain exercice avec notamment l'incertitude concernant l'avenir de Christophe Galtier qui sera décidée dans les prochains jours lors d'une réunion cruciale. Mais alors que Luis Campos semble avoir l'intention de conserver l'entraîneur français, Doha aurait plutôt l'intention de nommer Julian Nagelsmann. Un choix qui pourrait grandement faire parler en interne.

Comme révélé en exclusivité par le10sport.com, l'avenir de Christophe Galtier va se décider dans les prochaines heures. Une réunion est effectivement prévue à Paris cette semaine entre le technicien français et les décideurs du PSG afin de trancher définitivement concernant l'issue de ce dossier. Luis Campos semble favorable au maintien du technicien français qu'il avait lui-même choisi la saison dernière à son arrivée à Paris. Néanmoins, il pourrait y avoir un conflit d'intérêt en interne. Encore une fois...

Confirmation du Parisien des infos du @le10sport https://t.co/KXBABejsOe▶️ Aucune décision prise▶️ Réunion prévue semaine prochaine https://t.co/jXPJ37RzAS — Alexis BERNARD (@AlexisBernard10) June 3, 2023

Doha reprend la main pour l'entraîneur

En effet, L'EQUIPE confirme que la première option de Luis Campos était de conserver Christophe Galtier. Il faut dire que pour la première fois depuis très longtemps, le Qatar avait laissé le choix de l'entraîneur à son directeur sportif. Néanmoins, compte tenu de la saison mitigée du PSG, sacré toutefois champion de France, Doha aurait décidé de reprendre la main sur ce dossier épineux. Et c'est désormais Julian Nagelsmann qui semble être le favori aux yeux des décideurs parisiens. Et cela pourrait avoir des conséquences en interne.

Campos-Nagelsmann, clash assuré ?