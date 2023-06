L’OM boucle un premier transfert !

Jules Kutos-Bertin - Journaliste Tout petit, je m’étais promis d’avoir un métier en accord avec le football. Très vite, j’ai pris conscience que mes pieds ne suffiraient pas pour m’emmener là où je le voulais alors le journalisme est devenu une évidence.

Arrivé à l’OM l’été dernier, Luis Suarez n’a jamais su devenir indispensable dans le onze d’Igor Tudor. Une situation délicate qui l’a même forcé à partir à Almeria lors du mercato hivernal. Prêté avec option d’achat, l’international colombien ne reviendra pas à Marseille puisque son avenir était lié au maintien de son club.

Il y a un an, l’OM avait considérablement renforcé son attaque lors du mercato estival. Parmi les recrues figurait Luis Suarez, arrivé de Grenade pour un montant de 10M€. Remplaçant pour la première de la saison contre le Stade de Reims, Suarez avait inscrit un doublé. Des débuts fracassants qui lui ont permis de jouer un peu plus.

Luis Suarez n’a pas convaincu l’OM

Mais la suite de son aventure à l’OM a été beaucoup plus délicate. Moins convaincant, brouillant techniquement et un comportement qui lui a valu une amende lorsqu’il s’était agacé sur le banc de touche de ne pas entrer en jeu. Résultat, l’OM s’en est séparé cet hiver et l’a prêté à Almeria, un deal qui comportait une option d’achat.

Il va être acheté par Almeria

Et l’OM peut souffler, Luis Suarez va rester en Espagne ! Il fallait qu’Almeria se maintienne pour que l’international colombien soit officiellement transféré. Grâce à un pénalty inscrit à la 87ème minute face à l’Espanyol Barcelone, Almeria a obtenu son maintien. Un but qui vaut 8M€ pour l’OM qui se sépare donc de Luis Suarez.