Coup de tonnerre au PSG, il veut sauver sa peau

Christophe Galtier serait susceptible de quitter le PSG cet été. Et le fait que Luis Campos se soit planté sur le marché des transferts depuis sa nomination en tant que conseiller football du Paris Saint-Germain pourrait bien coûter au natif de Marseille sa place à Paris selon Le Parisien. Explications.

Christophe Galtier continuera sur le banc de touche du PSG la saison prochaine si tel est son désir. Vendredi, quelques heures avant la bombe lâchée par L’Équipe et confirmée par RMC Sport concernant le licenciement imminent de Galtier après que l’Emir du Qatar en personne ait tranché, le10sport.com vous affirmait que le natif de Marseille pourrait poursuivre au PSG s’il montrait suffisamment de motivation pour rempiler sur une deuxième saison.

Campos affirme ne pas avoir tranché pour Galtier

D’ailleurs, Prime Video Sport confiait samedi soir par le biais de son journaliste Felix Roy qu’à l’approche du dernier match de la saison perdu face à Clermont (3-2), rien n’était alors officiel concernant l’éventuel départ de Christophe Galtier. Pour Canal+, Luis Campos tenait même le discours suivant. « On va faire un bilan final de tous les matchs, pas seulement concernant l'entraîneur mais pour tout l'effectif, les joueurs qui doivent rester, ceux qui doivent partir. On va avoir le bon timing pour le faire. On n'a pas pris de décision, ni sur le coach, ni sur les joueurs qui doivent partir en cette fin de saison ».

Campos veut se racheter, Galtier finalement sacrifié ?