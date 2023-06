Stupeur au PSG, le Qatar a choisi le successeur de Galtier

Dan Marciano - Rédacteur Titulaire d'un Master de droit international, je me suis rendu compte au bout de mon parcours universitaire qu'il était important d'évoluer dans un domaine que l'on apprécie. Du jour au lendemain, j'ai décidé de mettre fin au rêve de mes parents, qui voyaient en moi un futur avocat, pour vivre de ma passion : le sport. Depuis, je couvre les mercatos et l'actualité sportive en essayant d'informer au mieux les lecteurs.

Comme annoncé par le 10Sport.com en exclusivité, le PSG n'a pas tranché dans le dossier Christophe Galtier. Dans les prochains jours, la direction parisienne va s'entretenir avec son entraîneur pour évoquer la suite de l'aventure. Malgré tout, le Qatar évalue diverses options, notamment celle d'un départ. Un profil plairait particulièrement à Doha.

Ambiance particulière au Parc des Princes ce samedi. Le PSG a remporté le onzième titre de son histoire, mais certains supporters ont profité de ce sacre pour exprimer leur mécontentement après la saison décevante réalisée. Entraîneur depuis le début de la saison, Christophe Galtier n'a pas échappé aux sifflets du public parisien, qui ne verrait pas d'un mauvais œil son départ. Pour l'heure, aucune décision n'a été prise. Comme annoncé par le 10Sport.com, la direction du PSG va s'entretenir dans les prochains jours avec Galtier, qui été évasif lorsqu'il a été interrogé sur son avenir.

Galtier - PSG : C’est confirmé, le Qatar fonce sur un entraîneur https://t.co/BqbXgKT1Y8 pic.twitter.com/xrP4Ug04HO — le10sport (@le10sport) June 4, 2023

L'annonce troublante de Galtier

« Je le sens ce décalage. Après si je le comprend, c’est autre chose. On fait une deuxième partie de saison très, très, très moyenne avec sept défaites en championnat mais aussi des défaites à domicile donc je comprends qu’il y ait de la déception et ce décalage avec ce que nous vivons à l’intérieur avec la joie de ce 11ème titre. Parce que pour être champion, il faut s’accrocher et on s’est accrochés jusqu’au bout. Il faut respecter aussi la déception des supporters. Quand il y a de l’amour, il peut y avoir de la colère quand on est déçu. Ca a été un peu le cas, mais c’est un 11ème titre. » a lâché Galtier ce samedi.

Nagelsmann, priorité du Qatar ?