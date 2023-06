PSG : Galtier balance sur son avenir avec une réponse cash

Guillaume de Saint Sauveur - Journaliste Diplômé d’Ecole de Journalisme à Paris. Spécialisé football, et plus particulièrement sur le mercato. Fan du PSG et du Stade Français.

Samedi soir, le PSG a clôturé sa pénible saison par une défaite contre Clermont en championnat, et Christophe Galtier continue d’être annoncé avec insistance sur le départ. Pourtant, selon nos informations, tout se jouera lors d’une réunion prévue cette semaine avec la direction du PSG, et l’entraîneur français a confirmé cette tendance.

Christophe Galtier et le PSG, c’est vraiment la fin ? Selon les révélations exclusives du 10sport.com, confirmées ensuite par Le Parisien , le sort du technicien français n’est pas encore acté, et une réunion programmée dans la semaine avec la direction du club de la capitale actera la décision finale du Qatar. En attendant, aucun entraîneur n’a été contacté par le PSG, et Galtier a confirmé cette tendance samedi soir.

PSG : Son départ annoncé, Galtier interpelle le Qatar en direct https://t.co/bSGaPyX2yD pic.twitter.com/uUN9DuD1sR — le10sport (@le10sport) June 4, 2023

« Je vais avoir un rendez-vous »

Interrogé en conférence de presse après la défaite du PSG contre Clermont (2-3), Christophe Galtier a affiché un discours conforme à nos révélations quant à son futur : « Ce que je peux vous dire, c’est que ce matin, en me réveillant très tôt, mon téléphone a beaucoup vibré. Je me suis demandé ce qu’il se passait et j’ai lu cette info sur l’Equipe. Je n’ai pas eu d’échange avec mon Président. J’ai eu des échanges avec Luis Campos concernant cette information et on ne m’a rien dit : ni confirmé ni infirmé quoi que ce soit. Je vais avoir un rendez-vous normal avec ma direction pour analyser et faire le bilan de la saison. Ensuite, on verra quelle décision prendra la direction sportive », indique Galtier.

« Je réserve mes analyses à ma direction »