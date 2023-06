Révolution à l'OM, le boss a choisi son nouvel entraineur

Pierrick Levallet

Cet été, l'OM va devoir se trouver un nouvel entraîneur. Igor Tudor ne sera plus sur le banc marseillais la saison prochaine. Le technicien de 45 ans a vécu son dernier match ce samedi. Plusieurs noms ont déjà été évoqués pour le remplacer. D'ailleurs, Pablo Longoria aurait un profil bien défini en tête pour succéder au technicien croate.

Pablo Longoria devra donc se trouver un nouvel entraîneur pour la saison prochaine. Plusieurs noms ont déjà été envisagés. L'Espagnol aurait d'ailleurs un profil bien défini en tête pour remplacer Igor Tudor.

C'est annoncé, l'OM attend «rigueur et intensité» de son nouvel entraîneur

Comme l’annonce RMC Sport , l’OM chercherait un entraîneur capable d’instaurer la même rigueur dans le jeu et des entraînements de la même intensité que le Croate en plus d’avoir du caractère et du charisme pour faire face à la ville de Marseille et ses supporters. « Rigueur et intensité, c’est non négociable car ce sont les valeurs du club » explique un dirigeant.

Une tactique de jeu bien définie

Mais ce n’est pas tout. Pablo Longoria voudrait également un coach proposant un jeu allant très vite vers l’avant, bien différent de ce que Jorge Sampaoli avait instauré avant l’arrivée d’Igor Tudor. « La possession stérile, ce ne sera jamais notre style » confie-t-on en interne. Le président de l’OM voudrait un style vertical, qui nécessite puissance, vitesse et justesse technique. Pablo Longoria jugerait également important la capacité de cet entraîneur à mettre en place un pressing haut sur le terrain.

Longoria veut un Tudor amélioré

Le patron de l’OM pourrait également demander à son nouveau technicien de savoir adapter son jeu à toutes les situations, afin d’éviter les problèmes rencontrés avec la tactique d’Igor Tudor. Le Croate avait su étouffer ses adversaires en début de saison, mais avait fini par devenir trop prévisible au fil du temps. Pablo Longoria voudrait éviter de vivre cela une deuxième saison. Le dirigeant de l’OM a des critères bien définis pour le nouvel entraîneur de son club. À voir qui il choisira pour remplir ce rôle.