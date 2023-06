L’OM boucle trois transferts, «le mercato est complètement raté»

Dan Marciano - Rédacteur Titulaire d'un Master de droit international, je me suis rendu compte au bout de mon parcours universitaire qu'il était important d'évoluer dans un domaine que l'on apprécie. Du jour au lendemain, j'ai décidé de mettre fin au rêve de mes parents, qui voyaient en moi un futur avocat, pour vivre de ma passion : le sport. Depuis, je couvre les mercatos et l'actualité sportive en essayant d'informer au mieux les lecteurs.

La saison de Ligue 1 a livré son verdict. L'OM a terminé à la troisième place, derrière le RC Lens et le PSG. Qualifié pour les barrages de la Ligue des champions, le club marseillais va devoir se renforcer et faire bien mieux que le dernier mercato hivernal selon Nicolas Filhol.

Contrairement au PSG, l'OM a réussi à boucler quelques jolis dossiers en janvier dernier. Le club marseillais s'était attaché les services d'Azzedine Ounahi, de Ruslan Malinovskyi et de Vitinha. Alors que la saison vient d'arriver à son terme, un premier bilan peut être tiré. Et selon Nicolas Filhol, il est loin d'être satisfaisant. Le premier, qui sortait d'une Coupe du monde satisfaisante, s'est blessé quelques semaines après son arrivée. Les deux derniers ont connu des difficultés d'intégration.

L’OM veut boucler une signature importante, ça se complique https://t.co/UFln93KzJE pic.twitter.com/r913CtU9bM — le10sport (@le10sport) June 3, 2023

« Ils n’ont rien apporté »

« Finalement ce mercato d’hiver, il est complètement raté ! Malinovskyi pas au rendez-vous, Vitinha surpayé, pas au rendez-vous. Je ne les condamne pas définitivement mais je parle de cette saison. C’était trois joueurs importants que tu as recruté et qui n’ont rien apporté » a confié le journaliste de Football Club Marseille.

Filhol s'enflamme pour le RC Lens