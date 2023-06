Ce séisme à l’OM qui va sauver Payet

Arnaud De Kanel

Igor Tudor a dirigé son dernier match à la tête de l'OM samedi soir à Ajaccio. L'aventure du croate s'est soldée par une défaite, la quatrième du club phocéen sur les quatre derniers matchs. L'entraîneur avait déjà la tête ailleurs contrairement à Dimitri Payet qui ne pense qu'à l'OM.

« On a accepté et respecté le souhait de notre coach de ne pas continuer l'aventure avec nous la saison prochaine. Je veux remercier Igor pour le bon travail qu'il a fait avec beaucoup de respect des deux côtés, beaucoup de discussions. On a analysé la saison et la suite, il a pris sa décision, on la respecte. » Jeudi, Pablo Longoria a acté la fin de l'aventure d'Igor Tudor à l'OM. Tout s'est assez mal terminé puisque le Croate a snobé les journalistes, préférant aller déguster quelques sushis dans le bus olympien. Mais son départ redonne de l'espoir à un homme : Dimitri Payet.

OM : Tudor prend une décision fracassante, il lâche ses vérités https://t.co/XBg8canEcG pic.twitter.com/xjqHrUZ52e — le10sport (@le10sport) June 4, 2023

Payet veut rester

Il y avait de l'huile sur le feu entre Dimitri Payet et Igor Tudor cette saison. Le Réunionnais a du se contenter de quelques miettes et le ton est souvent monté entre les deux hommes. Avant le déplacement à Lille, le Croate avait même écarté le meneur de jeu car il lui reprochait un manque d'investissement à l'entrainement. Son départ est donc une bonne nouvelle pour Payet qui compte rester à l'OM comme l'indique La Provence . Malgré tout, Pablo Longoria voudrait s'en séparer.

L'OM n'en veut plus