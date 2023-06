C’est confirmé, l’OM se fait recaler pour sa révolution

Arnaud De Kanel

Moins de 9 mois après son arrivée, Igor Tudor a pris la décision de quitter l'OM. Depuis, Pablo Longoria et Javier Ribalta oeuvrent en coulisses pour lui trouver un successeur. Paulo Fonseca figurerait sur la short-list des dirigeants marseillais mais après avoir annoncé son envie de rester au LOSC en conférence de presse, son entourage a pris le relai.

L'OM se retrouve dans l'impasse. Alors que Pablo Longoria comptait sur Igor Tudor pour la saison prochaine, le géant croate a posé sa démission. Son départ a été officialisé jeudi en conférence de presse et il force l'équipe dirigeante à agir en urgence. « On a accepté et respecté le souhait de notre coach de ne pas continuer l'aventure avec nous la saison prochaine. Je veux remercier Igor pour le bon travail qu'il a fait avec beaucoup de respect des deux côtés, beaucoup de discussions. On a analysé la saison et la suite, il a pris sa décision, on la respecte. Il a su mettre des valeurs dans ce groupe: le travail, la rigueur, l'ambition de donner le maximum. On est très content du travail qu'il a accompli », confiait le président de l'OM. Paulo Fonseca aurait les faveurs de Longoria selon Sports Zone , mais le club phocéen risque d'avoir du mal à le déloger du LOSC.

«Nous allons continuer la saison prochaine»

En conférence de presse, le coach portugais a annoncé vendredi son envie de poursuivre avec le LOSC. « Nous allons continuer la saison prochaine. Je suis totalement concentré sur le prochain match. Je ne sais pas. Mais nous avons le programme et les prochains jours, nous devons voir ça », a-t-il déclaré. Un premier coup de froid pour l'OM, et tout porte à croire que ça n'ira pas en s'arrangeant.

Après son transfert à l’OM, il se lâche sur son calvaire https://t.co/EsS2WQ7X1v pic.twitter.com/rqnMKQgiLn — le10sport (@le10sport) June 3, 2023

«Paulo Fonseca continuera»