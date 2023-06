Surprise, la révolution de l’OM s’arrête net

Axel Cornic

Le départ d’Igor Tudor pousse Pablo Longoria à trouver assez vite un nouvel entraineur pour l’Olympique de Marseille, sachant que des échéances importantes arrivent dès le mois d’aout. Plusieurs pistes sont annoncées depuis l’annonce du Croate plus tôt cette semaine et plusieurs solutions se présentent en Italie, avec notamment Ivan Juric du Torino.

Qui va diriger l’OM après Jorge Sampaoli et Igor Tudor ? Arrivé il y a moins d’un an, l’ancien de l’Hellas Verona et de l’Udinese aurait posé sa démission à en croire Pablo Longoria et désormais, il va falloir trouver un nouveau pilote pour le projet marseillais.

L'OM n’avance pas en Serie A

Les noms fusent depuis quelques jours et comme à son habitude, Pablo Longoria lorgne la Serie A. Mais les pistes italiennes semblent se compromettre les unes après les autres, puisque Raffaele Palladino a notamment prolongé son contrat avec Monza, mettant donc un terme aux débats concernant une arrivée à l’OM.

« Il a un contrat et nous sommes déjà en train de planifier la saison prochaine »