Benzema : Séisme au Real Madrid, une star attend son tour

Arnaud De Kanel

Le cas Karim Benzema a fait couler beaucoup d'encre ces trois derniers jours. Alors que tout le monde l'annonçait en Arabie saoudite, l'attaquant du Real Madrid aurait pris la décision de rester une saison supplémentaire en Espagne. En attendant, Kvicha Kvaratskhelia rêve d'un transfert dans le club madrilène.

Ça bouge dans tous les sens au Real Madrid ! L'Arabie saoudite veut joueur un vilain tour au club merengue puisque Luka Modric et Karim Benzema possèderait des offres alléchantes sur la table. A vrai dire, le départ du tricolore serait un véritable séisme du côté du Real qui n'a plus d'attaquant à sa disposition. Mais encore une fois, ce club fait rêver les plus grandes stars et certaines veulent y signer. Kvicha Kvaratskhelia en fait partie.

Le Real Madrid lâche ses vérités sur le transfert de Benzema https://t.co/DMqKxcHOCr pic.twitter.com/vpEAM4NOq5 — le10sport (@le10sport) June 3, 2023

Kvaratskhelia rêve du Real

Le père de la vedette du Napoli l'a révélé dans des propos rapportés par Foot Mercato . « Les rêves de Kvaratskhelia, ses principaux objectifs, sont de gagner la Ligue des champions, de jouer pour le Real Madrid et d’atteindre les meilleurs tournois internationaux avec la Géorgie », a-t-il déclaré. Kvicha Kvaratskhelia vient tout juste d'être élu meilleur joueur de Serie A et nul doute qu'il ferait le plus grand bien au Real Madrid qui ne devrait malgré tout pas perdre Karim Benzema.

Benzema parti pour rester ?