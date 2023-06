Galtier, Ramos, Guendouzi… Toutes les infos mercato du 3 juin

La rédaction

Alors que le mercato estival ouvrira ses portes dans quelques jours, les clubs se penchent plus que jamais sur leur recrutement estival. Le 10 Sport vous propose un résumé des dernières infos mercato.

PSG : Les coulisses du départ de Ramos

Le PSG l'a officialisé ce vendredi soir, Sergio Ramos ne prolongera pas son contrat et partira donc libre à l'issue de la saison. Mais comment en est-on arrivé là ? L'Equipe explique que des discussions étaient bien engagées pour prolonger l'Espagnol. Le fait est que les conditions proposées par le PSG n'étaient visiblement pas du goût de Ramos, qui avait pourtant pour priorité de rester à Paris.



L'OM a acté le transfert de Guendouzi

Alors que le mercato estival ouvrira prochainement ses portes, Matteo Guendouzi devrait bel et bien faire ses valises. Selon les informations de L'Equipe , suite au départ d'Igor Tudor, le joueur de l'OM entretenait le doute concernant la possibilité de rester finalement. Néanmoins, du côté de l'OM, la décision serait déjà prise concernant Guendouzi et un transfert en Premier League serait désormais attendu.



Galtier viré : La réaction du PSG

Un an et puis s'en va ? Nommé entraîneur du PSG l'été dernier, Christophe Galtier n'a clairement pas connu la meilleure des saisons. Malgré le titre de champion de France, cela pourrait ne pas suffire pour continuer à Paris. En effet, il a été révélé que la décision avait été prise de le remercier. Une information que le PSG refuse de commenter pour l'instant comme expliqué par France Bleu .



