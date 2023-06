PSG : Coup de théâtre, le clan Galtier sort du silence

Amadou Diawara

Sous contrat jusqu'au 30 juin 2024 avec le PSG, Christophe Galtier pourrait prendre la porte à l'issue de la saison. Selon certaines rumeurs la direction parisienne aurait déjà acté le départ de son technicien. Toutefois, Christophe Galtier, qui doit rencontrer les hautes sphères du PSG cette semaine, n'aurait pas été informé.

Arrivé au PSG à la fin de la dernière saison, Christophe Galtier risque l'éviction à l'intersaison, et ce, même s'il est engagé jusqu'au 30 juin 2024. Selon les informations de L'Equipe , divulguées ce vendredi soir, le Qatar aurait d'ores et déjà scellé l'avenir de son entraineur, ayant décidé de s'en débarrasser cet été.

PSG : Messi claque la porte, grande annonce pour son mercato https://t.co/2ZCCbP9tsg pic.twitter.com/9LYRel12Rz — le10sport (@le10sport) June 3, 2023

Le PSG n'a pas acté le départ de Galtier

Ce samedi après-midi, Le Parisien a fait un nouveau point sur la situation de Christophe Galtier. Et à en croire le média français, le technicien du PSG aurait encore un espoir de rester la saison prochaine. En effet, le club parisien n'aurait pas annoncé à Christophe Galtier qu'il allait être évincé à l'intersaison. Selon son entourage, les hautes sphères parisiennes n'auraient pris aucune décision concernant son futur. Ainsi, aucune communication ne lui a été faite pour lui indiquer la porte de sortie à ce jour. La plan serait plutôt d'attendre la fin du match de ce samedi soir face à Clermont et la fête du titre en Ligue 1 pour rencontrer Nasser Al-Khelaïfi dans les prochains jours. L'occasion d'évoquer et clarifier l'avenir de Christophe Galtier. Une indiscrétion confirmée par une source proche du PSG, affirmant qu'aucune décision n'avait été prise pour le moment, et ce, malgré la présence de l'Emir du Qatar à Paris ce week-end. Ce qui confirme nos informations exclusives de ce vendredi après-midi.

Une réunion décisive entre Galtier et le PSG

D'après Le 10 Sport, Christophe Galtier a de bonnes chances de rester au PSG la saison prochaine. Mais pour valider son choix, la direction parisienne compte rencontrer son entraineur cette semaine. En effet, le PSG veut être certain que Christophe Galtier est motivé et capable de remplir son rôle jusqu'à la fin de son contrat le 30 juin 2024.