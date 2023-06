Ce crack de Deschamps enflamme le mercato, il choisit le PSG

Amadou Diawara

Sous contrat jusqu'au 30 juin 2025, Khephren Thuram serait au coeur d'un bras de fer entre le PSG et Liverpool. S'il serait flatté par l'intérêt des Reds, le crack de 22 ans privilégierait tout de même un transfert à Paris. De son côté, l'OGC Nice compte retenir Khephren Thuram cet été, à moins d'une offensive à hauteur de 50M€ minimum.

Depuis le début de la saison, Khephren Thuram enchaine les prestations de hautes volées. Ce qui n'a pas échappé à Didier Deschamps, à Luis Campos et à Jürgen Klopp. Tombé sous le charme de Khephren Thuram, le sélectionneur de l'équipe de France lui a offert sa première convocation au mois de mars. De leur côté, le conseiller football du PSG et le coach de Liverpool voudraient boucler son transfert lors du prochain mercato estival.

Liverpool est passé à l'attaque pour K. Thuram

Selon les informations de Sports Zone , la direction de Liverpool s'est envolée en direction de la Provence ce jeudi soir, et ce, dans le but de progresser dans le dossier Khephren Thuram. Mais quelle est la position de Khephren Thuram et de l'OGC Nice ?

Khephren Thuram veut signer au PSG