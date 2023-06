OM : Une très grosse surprise est réservée par le boss

Jules Kutos-Bertin - Journaliste Tout petit, je m’étais promis d’avoir un métier en accord avec le football. Très vite, j’ai pris conscience que mes pieds ne suffiraient pas pour m’emmener là où je le voulais alors le journalisme est devenu une évidence.

Alors qu’Igor Tudor a annoncé son départ de l’OM cette semaine, la direction olympienne planche déjà sur la suite. Plusieurs noms sont revenus pour prendre la succession du technicien croate dont Marcelo Gallardo, Franck Haise ou encore Marcelino. Mais le board marseillais pourrait bien réserver une surprise.

C’est désormais officiel, l’aventure entre Igor Tudor et l’OM est terminée. Malgré une 3ème place en Ligue 1 et un fond de jeu qui a plu aux supporters, l’entraîneur croate ne veut pas poursuivre avec Marseille et Pablo Longoria l’a fait savoir en conférence de presse. « On a accepté et respecté le souhait d’Igor Tudor de ne pas continuer avec l’OM. Le club le remercie pour son bon travail, avec beaucoup de respect, et beaucoup de valeurs : exigence, travail rigueur. On est très content de sa saison », a déclaré Pablo Longoria, forcément déçu de voir Igor Tudor partir.

L’OM planche déjà sur la suite

Mais l’OM n’a pas de temps à perdre, il faut tourner la page Igor Tudor et lui trouver un remplaçant. Les dirigeants marseillais savent faire, ils ont été confrontés à cette situation la saison dernière lorsque Jorge Sampaoli avait pris la même décision que Tudor cette semaine. Plusieurs noms reviennent mais aucun ne semble avoir pris l’ascendant. Il faut dire que l’OM version Longoria a toujours réservé quelques surprises…

OM : Coup de tonnerre pour l’avenir de Guendouzi ? https://t.co/MSfsI7qbqB pic.twitter.com/7sxGpVEvRZ — le10sport (@le10sport) June 3, 2023

Quel nom pour l’après Tudor ?