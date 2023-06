C'est la panique, un nouveau stop pour l’OM

Axel Cornic

Avec le départ d’Igor Tudor, Pablo Longoria doit trouver assez rapidement un nouvel entraineur pour l’Olympique de Marseille, avec notamment des échéances très importantes dès le mois d’aout. Plusieurs noms ont d’ores et déjà été évoqués avec Marco Gallardo, Franck Haise ou encore Vincenzo Italiano, qui réalise de très belles choses avec la Fiorentina depuis deux ans.

On prend les mêmes et on recommence. Moins d’un an après le départ de Jorge Sampaoli, le poste d’entraineur est une nouvelle fois vacant à l’OM. Au cœur des tensions depuis quelque temps, Igor Tudor a en effet décidé de quitter le club pour raisons personnelles et Pablo Longoria va désormais devoir trouver un coach pour piloter son équipe.

Après Igor Tudor, un nouveau coach de Serie A ?

Fidèle à ses habitudes le président de l’OM s’est tout de suite tourné vers la Serie A, avec deux profils qui semblent l’intéresser tout particulièrement, soit Raffaele Palladino et Vincenzo Italiano. Or, le premier a tout récemment prolongé son contrat avec Monza, tandis que le second pourrait être une cible très difficile à atteindre. Italiano réalise en effet de très belles choses avec la Fiorentina depuis deux ans et Calciomercato.com assure que ses dirigeants n’ont aucune intention de le laisser filer.

La tâche s’annonce extrêmement compliquée pour l’OM