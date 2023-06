Catastrophe à l'OM, la révolution tombe à l'eau

Jean de Teyssière

Depuis la démission de Igor Tudor du poste d'entraîneur de l'Olympique de Marseille, Pablo Longoria, le président, cherche à le remplacer. Attiré par l'Italie car sous le charme de leur façon de jouer, Pablo Longoria lorgne du côté de la Serie A et le nom de Vincenzo Italiano, entraîneur de la Fiorentina ferait partie de la liste des successeurs potentiels.

Dimanche, à Ajaccio signera la fin de l'aventure entre Igor Tudor et l'OM. Le technicien croate a rendu sa démission officielle jeudi lors d'une conférence de presse. A ses côtés, Pablo Longoria semblait assez attristé de la situation, lu iqui entretenait de bonnes relations avec Tudor. Mais il va falloir vite se remettre en ordre de marche et trouver le futur entraîneur de l'OM, même si l'une des pistes étudiées semble s'éloigner de plus en plus.

L'OM vise Italiano

Qui pour entraîner l'OM la saison prochaine ? Ce vendredi, le quotidien L'Equipe dévoilait une liste des successeurs potentiels de Igor Tudor. Parmi eux se trouve l'actuel entraîneur de la Fiorentina, Vincenzo Italiano. Engagé en finale de la Ligue Europa Conférence face à West Ham mercredi prochain, son équipe joue bien et son profil intéresse donc logiquement les clubs européens. Italiano est donc courtisé par de nombreux clubs, ce que la presse italienne confirme.

Naples passe la seconde pour Italiano