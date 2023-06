Comme d'habitude, l'OM doit gérer une révolution

Jean de Teyssière

C'est donc officiel, Igor Tudor n'ira pas au bout de son contrat avec l'Olympique de Marseille jusqu'en juin 2024. Le Croate l'a annoncé en conférence de presse en présence de son président, Pablo Longoria jeudi. Comme un éternel recommencement pour le président de l'OM qui a l'habitude de voir ses entraîneurs valser. Retour sur les (courts) mandats d'entraîneurs sous l'ère McCourt.

Le 2 juillet 2022, l'OM est heureux d'annoncer l'arriver de Igor Tudor à la tête de l'OM. Le 1er juin 2023, l'OM a le regret de faire part du départ de Igor Tudor. 11 mois se sont écoulés et le Croate, qui ne s'est pas attardé plus que ça sur les raisons de son départ, n'ira pas au terme de son contrat, lui qui devait au départ rester jusqu'en juin 2024.

Rudi Garcia, seul entraîneur à plus de deux saisons

Depuis l'arrivée du contingent américain à la tête de l'OM en 2016, les entraîneurs valsent à toute vitesse. Tous ? Non ! Un entraîneur français a résisté à la lessiveuse olympienne. Fort de son expérience dans l'ancienne capitale de l'Empire Romain, à l'AS Rome, Rudi Garcia débarque à l'OM en octobre 2016 pour ne quitter les rangs de la cité phocéenne que 31 mois plus tard, en mai 2019. Le centurion Garcia amène ses hommes jusque dans le stade ennemi de l'ancienne capitale de la Gaule, Lyon (ou Lugdunum à l'époque) pour disputer une finale de Ligue Europa face à l'Atlético de Madrid afin d'être couronné de lauriers. Mais à l'image de la bataille de Carrhes, Rudi Garcia et ses hommes vont connaître une belle déroute (0-3). Le premier entraîneur de l'ère McCourt rend les armes à l'issue d'une décevante saison 2018-2019.

Un court CDD

Le remplaçant de Rudi Garcia, André Villas-Boas ne fera pas mieux que son prédécesseur même si lui aussi réussi à faire plus d'une saison. Arrivé en mai 2019 il quittera l'OM 21 mois plus tard, en février 2021. Remplacé par Nasser Larguet qui ne restera que... 1 mois à la tête de l'OM. Car remplacé par Jorge Sampaoli qui terminera la saison 2020-2021 avant de commencer la suivante. La suite, tout le monde la connaît : le Chilien, déçu par le mercato à venir décide de quitter La Commanderie le 1er juillet 2022 pour laisser la place à Igor Tudor. Son successeur n'est pas encore connu à ce jour, mais à en croire le passé des entraîneurs à l'OM depuis 2016 il ne devrait lui-aussi pas rester longtemps. A vos paris.