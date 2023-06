Surprise, un ancien du PSG peut sauver l’OM

Jean de Teyssière

Depuis l'annonce officielle du départ d'Igor Tudor du poste d'entraîneur de l'Olympique de Marseille, Pablo Longoria et les dirigeants de l'OM se tournent vers l'avenir et épluchent les noms pouvant remplacer le technicien croate la saison prochaine. Si beaucoup de noms semblent déjà loin de l'OM, une piste menant à un ancien joueur du PSG, Marcelo Gallardo pourrait prendre de l'ampleur dans les prochains jours…

La dernière séance de Igor Tudor a eu lieu ce jeudi. Après avoir annoncé à ses joueurs son départ, celui-ci a été rendu officiel par Pablo Longoria en conférence de presse. En moins d'un an, c'est déjà le deuxième entraîneur de l'OM qui claque la porte à l'issue de la saison. Une situation qui oblige Longoria à se tourner vers le marché des entraîneurs et qui pourrait réaliser une première : prendre un ancien joueur du PSG comme entraîneur de l'OM.

Di Meco lance la piste Gallardo

Ancien joueur de l'OM, ayant notamment gagné la Ligue des Champions en 1993, Eric Di Meco est désormais consultant sur la chaîne RMC . Dans l'émission Super Moscato Show , Di Meco a évoqué la piste menant à Marcelo Gallardo, libre depuis 6 mois et sa fin d'aventure à River Plate : « Il y a le bruit qui court et ce bruit m’est arrivé il y a quelque temps, il a parlé à des amis à moi de l’autre côté de l’Atlantique : Marcelo Gallardo. Il parait que son agent fait un travail depuis un certain, car il aimerait bien venir à Marseille . »

Gallardo proposé à l'OM