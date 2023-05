L'OM va vivre un séisme, la mèche est déjà vendue

Amadou Diawara

Malgré un contrat qui court jusqu'au 30 juin 2024, Igor Tudor est annoncé sur le départ à l'OM. En effet, le coach croate voudrait faire son retour en Italie à l'intersaison, et ce, après seulement une année passée à Marseille. Depuis le lancement du projet McCourt, seul Rudi Garcia a effectué deux saisons pleines à Marseille. Est-ce le signe qu'Igor Tudor va claquer la porte cet été ?

A la fin de la dernière saison, Jorge Sampaoli a décidé de quitter l'OM à la surprise générale. Alors que le recrutement de Pablo Longoria ne lui convenait pas du tout, le technicien argentin a fui Marseille à l'été 2022, et ce, après une année et demie passée sur la Canebière. Pour pallier le départ de Jorge Sampaoli, le président de l'OM a opté pour Igor Tudor. Mais seulement une saison après son arrivée, le coach croate pourrait prendre le large.

Seul Rudi Garcia a coaché deux saisons à l'OM

Selon les informations d'Ignazio Genuardi, divulguées sur son compte Twitter dans la nuit de jeudi à vendredi, Igor Tudor se poserait beaucoup de questions quant à son avenir à l'OM. D'ailleurs, l'entraineur marseillais aurait d'ores et déjà choisi sa prochaine destination en cas de départ. En effet, Igor Tudor envisagerait sérieusement de faire son retour en Italie, et ce, même s'il est sous contrat jusqu'au 30 juin 2024 et qu'il est arrivé il y a moins d'un an. Et pour ne pas arranger les affaires de l'OM, deux clubs de Serie A auraient déjà manifesté leur intérêt pour l'entraineur de 45 ans. Alors que le club phocéen est habitué à perdre ses coachs précocement, Igor Tudor semble d'ores et déjà être condamné à partir.

Igor Tudor déjà assuré de quitter l'OM ?