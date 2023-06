Mercato : Un chantier inattendu est ouvert à l’OM

Axel Cornic

Le mercato estival s’annonce très agité pour l’Olympique de Marseille, puisqu’en plus de trouver un entraineur, Pablo Longoria devra régler plusieurs sujets importants. Déjà beaucoup de travail pour le président marseillais, qui semble pourtant vouloir ouvrir un nouveau dossier avec le poste de gardien de but... qui semblait pourtant avoir été réglé il y a un an.

Véritable légende de l’OM et surtout capitaine, Steve Mandanda a doucement été poussé vers la sortie l’été dernier, avec Pablo Longoria qui souhaitait clairement installer Pau Lopez. Le Champion du monde français est parti au Stade Rennais, mais du côté de l’OM on ne semble plus vraiment satisfaits de ce choix.

Pau Lopez a déçu cette saison

D’après les informations de L’Equipe , Lopez n’aurait pas vraiment convaincu les dirigeants de l’OM cette saison. Titulaire indiscutable, il a disputé 3690 minutes au total pour 44 buts encaissé en 41 matchs et 12 clean sheets, mais ce sont surtout les prestations des dernières semaines qui auraient déçu.

L’OM cherche un gardien de but

Ainsi, le quotidien nous apprend que l’OM aurait lancé les grandes recherches sur le mercato pour trouver un nouveau gardien de but. L’idée serait celle de recruter une sorte de numéro 1bis, afin de mettre en concurrence Pau Lopez... un peu comme cela a été fait avec Steve Mandanda avant son départ.